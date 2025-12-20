TEMAS DE HOY:
Deportes

Martín Alaniz es nuevo refuerzo del club Juan Pablo Segundo de Perú

El delantero uruguayo continuará su carrera en la primera división peruana tras su paso por Blooming en la temporada que finalizó. 

Martin Suarez Vargas

20/12/2025 17:46

Martín Alaniz cuando vestía la camiseta de Blooming. Foto: Club Blooming.
Perú.

Martín Alaniz ya tiene nuevo equipo. El atacante uruguayo de 32 años fue anunciado como refuerzo del Club Juan Pablo Segundo de Perú, institución que milita en la primera división del fútbol de ese país.

Alaniz llegó al club peruano luego de haber jugado la última temporada en el fútbol boliviano con Blooming, donde convirtió cuatro goles y tuvo actuaciones destacadas, especialmente a inicios de año en la Copa Sudamericana, torneo en el que anotó un gol de gran factura.

Pese a su aporte, el delantero se marchó de la Academia antes de la conclusión del campeonato y, en las últimas horas, fue presentado oficialmente por su nuevo club a través de un video difundido en redes sociales, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

