La cuenta regresiva hacia la próxima Copa del Mundo ya está en marcha y, en medio de la expectativa global, la inteligencia artificial vuelve a meterse en el debate futbolero. Gemini, el sistema de IA desarrollado por Google, realizó una simulación completa del torneo y se animó a señalar quién levantaría el trofeo, además de proyectar el recorrido de las principales selecciones.

De acuerdo con esta proyección, el campeonato tendría una fase de grupos previsible, con la mayoría de los equipos favoritos avanzando sin mayores contratiempos. Las selecciones sudamericanas lograrían sortear el primer escollo y meterse en las rondas eliminatorias, mientras que algunos cruces tempranos marcarían eliminaciones resonantes en instancias iniciales.

Ya en la etapa decisiva, la simulación apunta a un camino exigente para los candidatos, con partidos de alto voltaje en cuartos y semifinales. Potencias europeas y sudamericanas se repartirían el protagonismo, en una recta final caracterizada por duelos cerrados, definidos por detalles y momentos individuales determinantes.

Según Gemini, la final se disputaría el 19 de julio en el MetLife Stadium y tendría un desarrollo equilibrado. En ese escenario, la inteligencia artificial proyecta que Argentina lograría imponerse por un ajustado marcador y conquistar su cuarta Copa del Mundo, consolidándose nuevamente en lo más alto del fútbol internacional.

No obstante, el propio sistema aclara que el resultado no es único ni definitivo. Entre los escenarios alternativos que plantea, aparecen finales completamente europeas o incluso una revancha mundialista reciente con distinto desenlace, en la que Francia terminaría celebrando. La simulación, en definitiva, ofrece un anticipo posible, pero deja en claro que el fútbol real siempre guarda margen para lo inesperado.

