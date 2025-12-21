¡Tome previsiones! Así estará el clima este domingo en Santa Cruz

Si tiene previsto realizar actividades al aire libre, tome previsiones. El clima en Santa Cruz estará marcado por altas temperaturas, fuertes vientos del norte y lluvias, de acuerdo con el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

Durante este fin de semana, el departamento atraviesa jornadas calurosas y condiciones inestables. Según el especialista, el viernes 19 de diciembre fue el día más caluroso de la semana, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.

No obstante, Alpire advirtió que la alta humedad provocará que la sensación térmica se eleve entre 3 y 5 grados, haciendo que el calor se perciba con mayor intensidad.

“Se va a sentir mucho el calor”, alertó.

Además, explicó que los cielos permanecerán parcialmente cubiertos, con ráfagas de viento del norte que alcanzarán entre 50 y 70 kilómetros por hora, condiciones que se intensificaron desde el sábado y se mantendrán durante el fin de semana.

Pronóstico por regiones

Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Se esperan temperaturas entre 18 °C y 33 °C, con vientos del norte cuyas ráfagas podrían llegar a los 70 km/h. Los cielos estarán de parcialmente cubiertos a mayormente nublados, con lluvias de moderadas a fuertes.

Valles cruceños

Presentarán un clima más templado, con mínimas de 10 °C y máximas de hasta 30 °C, acompañadas de vientos del norte superiores a los 40 km/h. También se prevén precipitaciones moderadas a intensas.

Cordillera

Las temperaturas oscilarán entre 14 °C y 35 °C, con ráfagas de viento que superarán los 50 km/h, especialmente en zonas como Cabezas y Charagua. La nubosidad será variable y se registrarán lluvias importantes.

Chiquitania

Será una de las regiones más afectadas por el calor. Se esperan mínimas de 19 °C y máximas que podrían alcanzar los 36 °C, además de vientos del norte de hasta 70 km/h y lluvias moderadas a fuertes, principalmente en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

