¡Tome previsiones! Así estará el clima este domingo en Santa Cruz

Altas temperaturas, vientos fuertes y lluvias marcarán la jornada, según el “Señor del Clima”.
21/12/2025 11:04
Escuchar esta nota
Si tiene previsto realizar actividades al aire libre, tome previsiones. El clima en Santa Cruz estará marcado por altas temperaturas, fuertes vientos del norte y lluvias, de acuerdo con el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.
Durante este fin de semana, el departamento atraviesa jornadas calurosas y condiciones inestables. Según el especialista, el viernes 19 de diciembre fue el día más caluroso de la semana, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.
No obstante, Alpire advirtió que la alta humedad provocará que la sensación térmica se eleve entre 3 y 5 grados, haciendo que el calor se perciba con mayor intensidad.
“Se va a sentir mucho el calor”, alertó.
Además, explicó que los cielos permanecerán parcialmente cubiertos, con ráfagas de viento del norte que alcanzarán entre 50 y 70 kilómetros por hora, condiciones que se intensificaron desde el sábado y se mantendrán durante el fin de semana.
Pronóstico por regiones
Provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado
Se esperan temperaturas entre 18 °C y 33 °C, con vientos del norte cuyas ráfagas podrían llegar a los 70 km/h. Los cielos estarán de parcialmente cubiertos a mayormente nublados, con lluvias de moderadas a fuertes.
Valles cruceños
Presentarán un clima más templado, con mínimas de 10 °C y máximas de hasta 30 °C, acompañadas de vientos del norte superiores a los 40 km/h. También se prevén precipitaciones moderadas a intensas.
Cordillera
Las temperaturas oscilarán entre 14 °C y 35 °C, con ráfagas de viento que superarán los 50 km/h, especialmente en zonas como Cabezas y Charagua. La nubosidad será variable y se registrarán lluvias importantes.
Chiquitania
Será una de las regiones más afectadas por el calor. Se esperan mínimas de 19 °C y máximas que podrían alcanzar los 36 °C, además de vientos del norte de hasta 70 km/h y lluvias moderadas a fuertes, principalmente en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
16:15
18:00
19:00
19:55
21:00
14:00
16:15
18:00
19:00
19:55
21:00