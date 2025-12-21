TEMAS DE HOY:
Política

Sesión de Diputados en cuarto intermedio para designar vocales departamentales

Según la normativa se debe designar a 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes de la siguiente manera: Titulares 2 mujeres, 1 indígena varón, 1 varón. Suplentes: 1 mujer, 1 indígena mujer, 2 varones.

Hans Franco

21/12/2025 10:36

La Paz

La Cámara de Diputados dio inicio a las 10:30 su sesión ordinaria este domingo y a las 11:00 declaró cuarto intermedio de una hora en sala, teniendo como principal punto de su agenda la elección de los vocales departamentales, proceso clave para el fortalecimiento institucional y democrático del país.

Para este fin, las Asambleas Legislativas Departamentales cumplieron con el envío de sus respectivas ternas, las cuales serán evaluadas por los legisladores conforme al procedimiento establecido y la normativa vigente.

Durante la sesión, se prevé el análisis y tratamiento de las propuestas remitidas desde los distintos departamentos, con el objetivo de designar a las autoridades que asumirán funciones en los organismos electorales departamentales.

Según la normativa se debe designar a 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes de la siguiente manera: Titulares 2 mujeres, 1 indígena varón, 1 varón. Suplentes: 1 mujer, 1 indígena mujer, 2 varones.

