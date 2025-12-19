ALD La Paz preselecciona a 76 aspirantes al TED y remite lista a Diputados

De los 76 preseleccionados, 29 son mujeres y 47 hombres, reflejando criterios de participación y equidad de género establecidos en el proceso.
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz concluyó el proceso de preselección de postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, remitiendo a la Cámara de Diputados una terna compuesta por 76 aspirantes, en cumplimiento de la normativa vigente.
Con la remisión oficial de la terna, corresponde ahora a la Cámara de Diputados realizar la designación de cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, proceso que, según lo previsto, deberá concretarse en las próximas horas.
