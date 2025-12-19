ALD La Paz preselecciona a 76 aspirantes al TED y remite lista a Diputados

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz concluyó el proceso de preselección de postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, remitiendo a la Cámara de Diputados una terna compuesta por 76 aspirantes, en cumplimiento de la normativa vigente.

De los 76 preseleccionados, 29 son mujeres y 47 hombres, reflejando criterios de participación y equidad de género establecidos en el proceso. Asimismo, la nómina incluye una representación de pueblos indígena originarios campesinos, entre ellos 16 postulantes aymaras, 1 leco, 1 quechua, 2 de otros pueblos indígenas y 1 de origen puquina, fortaleciendo el carácter plurinacional del órgano electoral.

Con la remisión oficial de la terna, corresponde ahora a la Cámara de Diputados realizar la designación de cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, proceso que, según lo previsto, deberá concretarse en las próximas horas.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play