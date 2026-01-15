Diputados aplazan la elección de vocales del TED La Paz

Una vez reinstalada la sesión en pleno de la Cámara de Diputados para la elección de vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de tres departamentos, hubo una solicitud de aplazamiento, la cual tuvo apoyo y aprobación.

El diputado Manolo Rojas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) solicitó que se aplace esta elección de los vocales para el TED de La Paz para la siguiente sesión por no haber consenso en las bancadas.

La sesión continúa en la cámara baja con la elección de vocales de los TED Oruro y Potosí, donde procederán a la votación de ambos departamentos.

Tras esa decisión quedaría pendiente la elección de vocales de los TED de Chuquisaca y La Paz.

