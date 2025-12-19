Amparos constitucionales frenan la sesión de la Asamblea para elegir a vocales del TSE

La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) destinada a la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ingresó este viernes en cuarto intermedio, tras la presentación de dos amparos constitucionales interpuestos por postulantes que fueron inhabilitados durante el proceso.

De acuerdo con lo señalado, la sesión se va a retomar hasta las 16:00, después de que la Comisión Mixta de Constitución resuelva los amparos constitucionales presentados.

Daniel Ortiz, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, informó que en uno de los casos la autoridad judicial ordenó la habilitación del postulante accionante, mientras que en el segundo recurso se convocó a una audiencia para este mismo viernes.

Ortiz señaló que la Comisión Mixta se encuentra a la espera de las determinaciones judiciales para continuar con el proceso de selección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Electoral.

Los actuales vocales del TSE- Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe, Yajaira San Martín Crespo, Nelly Arista Quispe, Nancy Gutiérrez- culminan su gestión este mismo 19 de diciembre y sus reemplazantes deberían jurar en el cargo hasta este 20 de diciembre, según lo dispuesto por Ley.

