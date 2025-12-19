Sesión de la Asamblea se instala para elegir vocales del TSE

La sesión de la Asamblea Legislativa se instaló pasado el medio día de este viernes, donde el punto central es la designación de seis vocales electorales de una lista de postulantes de 259 personas preseleccionadas por la comisión mixta de constitución.

En la sesión se puso a consideración del pleno la modificación del orden del día, para incorporar una resolución que rechaza el decreto supremo 5503, pero no obtuvo la aprobación de dos tercios de los presentes, por lo que fue descartado para el tratamiento en esta sesión.

La agenda prevista para la jornada incluye, como tema principal, la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, se contempla la conformación de la comisión de receso legislativo, que deberá asumir funciones a partir del lunes 22 de diciembre.

