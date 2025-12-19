TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Feminicidio en Santa Cruz Luis Arce

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Sesión de la Asamblea se instala para elegir vocales del TSE

La agenda prevista para la jornada incluye, como tema principal, la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, se contempla la conformación de la comisión de receso legislativo, que deberá asumir funciones a partir del lunes 22 de diciembre.

Hans Franco

19/12/2025 11:04

Foto: Sesión de la Asamblea postergada hasta las 11 por falta de quorum
La Paz

Escuchar esta nota

La sesión de la Asamblea Legislativa se instaló pasado el medio día de este viernes, donde el punto central es la designación de seis vocales electorales de una lista de postulantes de 259 personas preseleccionadas por la comisión mixta de constitución. 

En la sesión se puso a consideración del pleno la modificación del orden del día, para incorporar una resolución que rechaza el decreto supremo 5503, pero no obtuvo la aprobación de dos tercios de los presentes, por lo que fue descartado para el tratamiento en esta sesión.  

La agenda prevista para la jornada incluye, como tema principal, la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, se contempla la conformación de la comisión de receso legislativo, que deberá asumir funciones a partir del lunes 22 de diciembre.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD