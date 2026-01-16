Cámara de Diputados no logra elegir a vocales TED Oruro

La Cámara de Diputados llevó adelante la votación para la elección de los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, donde no se alcanzó los dos tercios para la elección de las autoridades.

En esta jornada, la Cámara de Diputados llevó adelante la sesión para poder elegir a los vocales de los TED de La Paz, Oruro y Potosí; en el caso de La Paz, por no existir consenso, decidieron aplazarlo para la siguiente sesión.

En el caso del TED de Oruro, después del proceso de votación no se pudo llegar a los consensos requeridos por reglamento, por lo cual se realizará una nueva votación y elección en la siguiente sesión.

Al momento de emitir los votos, los asambleístas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de LIBRE tenían a sus candidatos de su preferencia, pero los diputados de UNIDAD, en su mayoría, votaron en blanco, situación que hizo que la cantidad de votos no alcanzara a los dos tercios.

La Paz, Chuquisaca y Oruro son departamentos que no han podido renovar sus autoridades de los TED.

