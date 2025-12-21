TEMAS DE HOY:
Asamblea Legislativa aprueba receso de fin de año desde el 25 de diciembre

De acuerdo con la determinación asumida, el receso legislativo se desarrollará desde el 25 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026.

Hans Franco

21/12/2025 10:47

Foto: Asamblea aprueba receso de fin de año desde el 25 de diciembre
La Paz

En el marco de su 5ª Sesión Ordinaria, la Asamblea Legislativa aprobó el receso de labores de fin de año, en cumplimiento de los artículos 153 y 154 de la Constitución Política del Estado y del Reglamento General, que establecen la realización de dos recesos legislativos anuales de quince días cada uno.

De acuerdo con la determinación asumida, el receso legislativo se desarrollará desde el 25 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026.

Durante este periodo, la labor legislativa será asumida por la Comisión de Asamblea, instancia conformada por senadoras, senadores, diputadas y diputados titulares y suplentes, que tendrá la atribución de atender asuntos de carácter urgente y garantizar la continuidad institucional del Órgano Legislativo.

 

