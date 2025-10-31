Asamblea Legislativa clausuró la gestión 2020 - 2025

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, clausuró la gestión 2024-2025, con lo que se da fin la legislatura que inició el año 2020, con las bancadas el Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos. Esta fue la última sesión de estos legisladores y la próxima semana iniciará las sesiones preparatorias de las nuevas autoridades electas en los comicios del pasado 17 de agosto.

“Hoy cerramos un ciclo constitucional. Esta asamblea nunca se detuvo, seguimos trabajando con la fuerza del pueblo y compromiso con la democracia, se realizaron 72 sesiones de asamblea, hoy al cerrar el periodo constitucional (…) hay muchos temas pendientes a ser retomados con la nueva Asamblea. Damos por clausurado el periodo legislativo 2020-2025”, dijo Choquehuanca.

En la oportunidad el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, emitió su informe, en el que se dio a conocer que en los cinco años de gestión se aprobó 442 proyectos de ley. “A tiempo de agradecer el trabajo y aporte de cada uno de ustedes, sin ningún resentimiento. Nos vamos con eso, independientemente de las posiciones políticas el trabajo fue importante”, concluyó en su mensaje.

A su turno el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que en los cinco años se aprobó 269 proyectos y se sancionó 225 leyes. “Agradecer al pleno de la asamblea, hemos tenido de discusiones, victoria, en diferentes elecciones de directivas (…) Terminamos y nos vamos todos, ingresa otra nueva gestión y esperamos que el país se encamine a nuevos horizontes”, concluyó Rodríguez.

Mira la programación en Red Uno Play