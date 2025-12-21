En una sesión que se reinstaló este domingo tras un receso de casi cinco horas, la Cámara de Diputados concluyó la votación para la designación de los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando. Los cuatro vocales titulares fueron elegidos tras alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios de los votos.

Resultados de la votación

De acuerdo con las ternas remitidas por la Asamblea Legislativa Departamental de Pando y evaluadas por los legisladores nacionales, los nuevos vocales titulares son:

Jorge Jesús Justiniano Méndez (97 votos)

Yosebeth Suarez Barrios (89 votos)

Abed Yamid Mucad Gonzales (87 votos)

Dolly Vargas Terrazas (78 votos)

La designación cumple con los criterios de paridad y alternancia exigidos por la normativa vigente, la cual establece la elección de dos mujeres, un varón indígena y un varón para las plazas de titulares.

Diputados eligen por dos tercios a los nuevos vocales del Tribunal Electoral de Pando. Foto: Red Uno.

Proceso maratónico en la Cámara Baja

La sesión dominical tiene como objetivo principal la elección de los vocales de siete departamentos. Aunque el proceso avanza, se informó que las listas correspondientes a Oruro y Potosí aún no han sido remitidas por sus respectivas asambleas departamentales, por lo que su tratamiento queda pendiente.

El procedimiento legislativo instruye que, además de los cuatro titulares, se deben designar cuatro vocales suplentes bajo la siguiente configuración: una mujer, una mujer indígena y dos varones.

Las autoridades designadas asumirán la responsabilidad de administrar los procesos electorales en Pando, garantizando la institucionalidad democrática en la región. El proceso de selección en la Cámara de Diputados se basa en la evaluación de los perfiles enviados desde las regiones, asegurando que los elegidos cumplan con los requisitos de idoneidad y representación territorial.

Se espera que en las próximas horas la sesión continúe con la votación de las ternas correspondientes a los demás departamentos que ya cumplieron con el envío de sus listas.

