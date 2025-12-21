Presidente Paz convoca a diálogo abierto con la ciudadanía sobre decreto 5503

El presidente, Rodrigo Paz Pereira, convocó este domingo a la ciudadanía a participar de un Diálogo Abierto, un espacio destinado a escuchar, responder y aclarar de manera directa las dudas, preocupaciones y consultas en torno al Decreto Supremo 5503, que dispone la liberación de la subvención a los hidrocarburos.

La iniciativa, impulsada desde la Oficina del presidente, busca fortalecer la relación directa entre el Gobierno y la población, promoviendo un diálogo sin intermediarios, basado en el respeto, la transparencia y la responsabilidad.

“Creemos que gobernar también es explicar las decisiones, dialogar de manera directa y acompañar con responsabilidad, pensando siempre en lo que la Patria necesita hoy y en el futuro que debemos construir juntos”, señala el mensaje oficial difundido por la Presidencia.

El diálogo se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre a horas 20:00 y será transmitido en señal abierta por Bolivia TV, con la invitación extendida a todos los medios de comunicación del país para sumarse a la red abierta y permitir que este encuentro llegue a cada rincón del territorio nacional.

Mire el comunicado de la oficina del Presidente:

