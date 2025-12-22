“Naoki estuvo presente”: Diego Paredes y Vibra Dance emocionaron en la final

La segunda ronda de la gala final de La Gran Batalla arrancó cargada de emoción con la presentación de Diego Paredes y la academia de baile Vibra Dance, quienes protagonizaron uno de los momentos más sensibles de la noche al rendir homenaje al artista boliviano Naoki.

El equipo interpretó una coreografía al ritmo de “Entre el Cielo, Vos y Yo”, del grupo Explosión Cumbiera, apostando por una puesta en escena llena de sentimiento, nostalgia y conexión con el público. El ritmo de cumbia envolvió el coliseo Santa Rosita y generó una atmósfera de aplausos, sonrisas y lágrimas.

Reacciones del jurado

La presentación tocó fibras profundas entre los jueces.

Elka Meyer destacó que el valor del show fue más allá de la técnica:

“Más allá de los pasos, lo importante fue la emoción y lo que representó para mucha gente. Me pareció muy lindo y realmente emotivo”, expresó.

Por su parte, Gabriela Zegarra agradeció el homenaje y resaltó la sensibilidad del momento:

“Gracias por tan lindo homenaje. Nos hicieron sentir escalofríos y vivir un momento completamente diferente”, sostuvo.

Un mensaje desde el corazón

Visiblemente emocionado, Diego Paredes cerró su presentación con una frase que marcó la noche:

“Naoki estuvo en el escenario”, dijo, provocando una ovación del público en el escenario más grande de la televisión boliviana.

El homenaje quedó grabado como uno de los instantes más emotivos de la final, recordando que La Gran Batalla también es un espacio para honrar la música y a quienes dejaron huella.

