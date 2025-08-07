VIDEO: ¡Indignante! Alcalde peruano agredió a su pareja frente a su pequeño hijo

Un hecho de violencia de género protagonizado por un funcionario público ha causado conmoción en Perú y en redes sociales de toda la región. Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que Diego Cadillo, alcalde de un municipio en la costa central del país, agrede salvajemente a su pareja frente a su pequeño hijo.

El clip, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una ola de indignación no solo en Perú, sino también en países vecinos, donde usuarios exigieron la inmediata detención del agresor y su destitución del cargo público que ocupa.

El ataque ocurrió el pasado 4 de agosto de 2025. En las imágenes se observa cómo Cadillo, aparentemente en estado de ebriedad, irrumpe en la vivienda de la víctima, la arrastra con fuerza hasta un sillón y la golpea repetidas veces. Segundos después, el hijo menor de ambos aparece en escena, presenciando con horror la violencia ejercida contra su madre.

VIDEO: ¡Indignante! Alcalde agredió a su pareja frente a su pequeño hijo en Perú. Foto: Captura de pantalla

Según se supo, esta no era la primera vez que la mujer denunciaba al alcalde. Días antes, había reportado agresiones psicológicas a través de mensajes de WhatsApp, donde el hombre la insultaba reiteradamente tras una discusión por una deuda económica.

“Él se ha metido a la casa de mi hija solo porque ella no quiso retomar la relación. Esa relación era tóxica, él no permitía ni que comparta con la familia. Es un hombre celoso y violento”, declaró la madre de la víctima a medios locales.

Actualmente, Diego Cadillo enfrenta una investigación por el delito de tentativa de feminicidio, sin embargo, la familia de la víctima expresó su temor de que sea liberado en cuestión de horas mientras avanzan las investigaciones, pese a las contundentes pruebas en video.

Este caso pone nuevamente en evidencia la urgente necesidad de proteger a las víctimas de violencia de género y de asegurar que ningún cargo público sirva de escudo para la impunidad.

