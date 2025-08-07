TEMAS DE HOY:
VIDEO: ¡Gol caído del cielo! El penal más insólito que jamás imaginarías

El equipo de la región de Krasnodar terminó imponiéndose 10-9 en la infartante definición y avanzó a la siguiente ronda.

Ligia Portillo

07/08/2025 10:51

VIDEO: ¡Gol caído del cielo! El penal más insólito que jamás imaginarías. Captura de pantalla
Rusia

En el fútbol, se ha visto de todo, ¿pero un gol que cae literalmente del cielo? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Rusia y dejó a todos —jugadores, hinchas y hasta al arquero— con la boca abierta.

Durante una tanda de penales entre los clubes amateur PSK y Druzhba de Maikop, por la etapa regional de la Copa de Rusia, se vivió un momento digno de repetirse una y otra vez en redes sociales.

El protagonista fue un disparo que, en principio, parecía fallado: el balón se estrelló con fuerza contra el travesaño, voló varios metros hacia arriba, y cayó con una trayectoria imposible de predecir. El arquero, convencido de que el tiro se había desperdiciado, bajó la guardia. Pero el destino —y la gravedad— tenían otros planes: la pelota rebotó en el campo y entró mansamente al arco, desatando la incredulidad general y la euforia del PSK.77 El video ya es viral: más que un gol, fue un acto de magia futbolística. Una escena que parece sacada de una película de comedia deportiva, pero que es tan real como emocionante.

El equipo de la región de Krasnodar terminó imponiéndose 10-9 en la infartante definición y avanzó a la siguiente ronda. Pero más allá del resultado, será ese gol celestial el que quedará en la historia.

Mira el video:

 

