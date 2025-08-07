¡Su padre bebía cerveza! Su hijo y esposa mueren en accidente aéreo en Brasil (Video)

Brasil está de luto tras una tragedia que sacudió al mundo empresarial y a la opinión pública. Garon Maia, un reconocido empresario ganadero, y su hijo de 12 años, Francisco —conocido cariñosamente como “Kiko”—, murieron el pasado 29 de julio en un accidente aéreo en la frontera entre los estados de Rondonia y Mato Grosso.

El siniestro involucró un avión bimotor Beechcraft Baron 58, valuado en 1,2 millones de dólares, que se estrelló en una densa área forestal apenas cinco minutos después de despegar del aeropuerto de Vilhena, en Rondonia. La aeronave desapareció del radar a las 5:58 p.m., tan solo ocho minutos después de haber alzado vuelo.

Lo que hace aún más estremecedora esta historia es que, según las autoridades, el avión era piloteado por el propio niño bajo supervisión de su padre. Días antes del accidente, un video publicado en redes sociales mostraba al joven Kiko a los mandos del avión mientras Garon Maia lo guiaba desde el asiento del copiloto, aparentemente consumiendo una cerveza.

"¿Todo listo? Nada delante, ok. Vamos, 600 caballos, podés empujar", se escucha decir al empresario en el video. “Mano en la palanca, mantené la mano allí y mira la velocidad”, instruye, entre risas y palabras de aliento. Las imágenes generaron una ola de indignación y cuestionamientos sobre la irresponsabilidad y los límites legales en la aviación privada.

Sin embargo, la tragedia para la familia Maia no terminó allí. Días después de los funerales, Paula Pridonik, esposa de Garon y madrastra de Francisco, de tan solo 27 años, fue hallada muerta en un aparente suicidio, sumiendo a la familia en una pérdida triple devastadora.

El Centro de Investigación de Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar con precisión las causas del accidente y si hubo violaciones a los protocolos aeronáuticos. Mientras tanto, la familia Maia ha pedido respeto por su duelo y agradeció las muestras de apoyo que han recibido en medio de este doloroso capítulo.

