Policial

¡Cuidado! Tráiler quedó atascado al intentar cruzar el puente Juana Azurduy en Cochabamba

Un tráiler de alto tonelaje intentó girar desde la avenida 6 de Agosto hacia el puente Juana Azurduy, pero la maniobra falló. El vehículo dañó la señalización del tren metropolitano y el guardarraíl, bloqueando completamente el paso en el carril norte.

Ligia Portillo

31/10/2025 7:40

¡Cuidado! Tráiler queda atascado al intentar cruzar el puente Juana Azurduy en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un enorme tráiler quedó atascado este viernes por la mañana cuando intentaba cruzar desde la avenida Alfonso Arce (norte) hacia el puente Juana Azurduy, que conecta con la avenida Benemérito del Chaco, en la zona sur de Cochabamba.

El vehículo de alto tonelaje se detuvo en plena maniobra, bloqueando por completo el carril norte y generando un fuerte congestionamiento vehicular en la avenida 6 de Agosto.

El conductor del tráiler intentó subir a la acera para tomar el puente, pero la maniobra resultó fallida: “Cuando ya estaba girando, dobló completamente la señalización del tren metropolitano y rompió parte del guardarraíl. Además, el eje trasero del tráiler se dañó, impidiendo cualquier intento de retroceso”, explicó un testigo desde el lugar.

¡Cuidado! Tráiler queda atascado al intentar cruzar el puente Juana Azurduy en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

El incidente no solo obstaculizó el tránsito, sino que también causó daños visibles al ornato público y a la infraestructura del tren metropolitano. En el sitio se observaron marcas sobre el asfalto producto de los múltiples intentos del conductor por salir de la vía.

Las autoridades de tránsito evalúan ahora si la ruta está habilitada para vehículos de gran tamaño, ya que el puente Juana Azurduy presenta un paso más angosto y no suele ser utilizado por tráilers.

¡Cuidado! Tráiler queda atascado al intentar cruzar el puente Juana Azurduy en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

“Llama la atención que un vehículo de este tamaño haya intentado cruzar por esta zona. Normalmente solo se ve camiones pequeños que cargan diésel en el sector”, agregó un vecino.

Mientras se aguarda la llegada de una grúa para remover el vehículo, el tráfico permanece desviado y se recomienda a los conductores tomar rutas alternas hacia el norte.

 

