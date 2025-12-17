Aprehenden a un policía vinculado con fuga de dos reos en Chonchocoro

Un sargento de la Policía Boliviana fue aprehendido este miércoles en el marco de las investigaciones por la fuga de dos privados de libertad del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, informó la Fiscalía Policial.

El investigador de la Fiscalía Policial, mayor Eduardo Torrez, señaló que el efectivo aprehendido fue identificado como un servidor público que cumplía funciones de guardia en una de las torretas internas del perímetro del recinto penitenciario, precisamente por el sector donde se habría producido la fuga.

“Por el momento es un servidor público policial que ha sido identificado para ver si tiene o no responsabilidad. Es un sargento que hacía guardia en una de las torretas internas del perímetro del Régimen Penitenciario. La fuga fue por donde él hacía guardia”, declaró Torrez.

Asimismo, el mayor informó que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se hicieron presentes en el lugar y que el jefe de seguridad del penal procedió a la aprehensión del sargento mediante acción directa, como parte de las primeras actuaciones investigativas.

“La Fiscalía Policial va a buscar responsabilidades, como indicaba, de los funcionarios que correspondan”, añadió la autoridad, remarcando que las investigaciones continuarán para determinar el grado de participación o negligencia de otros efectivos en el hecho.

El caso continúa en investigación, mientras se desarrollan operativos para recapturar a los reos fugados y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la evasión.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play