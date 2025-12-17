Confirman el hallazgo del cuerpo del guardaparque Darío Pizarro tras la riada en El Torno

Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Darío Pizarro, guardaparque del Parque Nacional Amboró, quien se encontraba desaparecido desde hace varios días luego de que una violenta riada arrasara con su vivienda en la comunidad de Quebrada León, distrito 6 del municipio de El Torno.

Pizarro, integrante del cuerpo de protección del área protegida Amboró, fue sorprendido por la crecida repentina de las quebradas que nacen en este parque nacional y confluyen con el río Piraí, cerca del área urbana de El Torno. La noche del viernes, el guardaparque había acudido a visitar a sus padres cuando la intensa lluvia caída en la zona provocó el desborde de los cursos de agua, causando graves daños y arrastrando viviendas a su paso.

Durante los días posteriores a su desaparición, familiares, vecinos y equipos de rescate mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, este jueves se confirmó la peor noticia, sumiendo en el luto a su familia, a la comunidad y al sector ambiental del departamento.

Darío Pizarro era ampliamente reconocido por su labor como defensor del Parque Nacional Amboró. Durante los incendios forestales que afectaron esta área protegida en pasadas gestiones, trabajó incansablemente para mitigar las llamas y proteger la biodiversidad del lugar. Hoy deja en la orfandad a cuatro hijos y a su esposa, quienes enfrentan una doble pérdida.

Cabe recordar que este miércoles se dio el último adiós a Mario Pizarro, padre del guardaparque, cuyo cuerpo fue hallado tras el desborde del río Piraí, convirtiendo esta tragedia en un golpe devastador para la familia.

Mira la programación en Red Uno Play