TEMAS DE HOY:
Nem da Gerusa Fugan reos de Chonchocoro Triple crimen en Abapó

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía inicia investigación de oficio por fuga de los dos reos, integrantes del PCC, del penal de Chonchocoro

En este momento, fiscales del Ministerio Público se trasladan hasta el recinto penitenciario con el objetivo de realizar los primeros actos investigativos, recabar elementos de convicción y establecer las circunstancias en las que se habría producido el hecho.

Hans Franco

17/12/2025 10:32

Foto: Fiscalía investiga de oficio fuga de dos reos en Chonchocoro
El Alto

Escuchar esta nota

La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación de oficio por el presunto delito de evasión, tras conocerse un hecho ocurrido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro donde dos reos de alta peligrosidad habrían fugado de la cárcel.

De acuerdo con la información preliminar, en este momento fiscales del Ministerio Público se trasladan hasta el recinto penitenciario con el objetivo de realizar los primeros actos investigativos, recabar elementos de convicción y establecer las circunstancias en las que se habría producido el hecho.

La investigación se sigue en contra de Óscar Junio Terra Días de Floriano y Jangledson Olivera, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de evasión, tipificado en el Código Penal boliviano.

El Artículo 180 del Código Penal, establece el delito de (Evasión), A la persona que se evadiere, hallándose legalmente detenida o condenada, será sancionada con reclusión de uno a seis meses. En caso de que el hecho se perpetre empleando violencia, intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción se agrava con una pena de seis meses a dos años de reclusión.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD