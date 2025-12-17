“Una sola persona no pudo cometer este triple crimen”: Familia asegura que hay más implicados

“Una sola persona no puede haber matado como mataron a mi familia”. Con esta frase cargada de dolor y desesperación, Alison Nicol Gemy, hija de dos de las víctimas del triple crimen ocurrido en la localidad de Abapó, rechazó que el hecho haya sido cometido por un solo autor y exigió garantías para su familia.

El martes fue aprehendido un sospechoso por el asesinato de Honorato Gemy (57), su esposa María Amparo Morón (50) y el vaquero conocido como Erlan, ocurrido en una propiedad rural de la zona. El acusado será cautelado este miércoles; sin embargo, tanto los familiares como su abogado aseguran que existen indicios de la participación de más personas.

Durante una entrevista pública, Andrés Loza, abogado de la familia, afirmó que el crimen fue ejecutado con extrema violencia y a sangre fría, por lo que resulta poco creíble que haya sido perpetrado por un solo individuo.

“Estamos hablando de tres personas brutalmente asesinadas. Por las características del hecho, descartamos que exista un único autor”, sostuvo el jurista, quien pidió que la investigación continúe y no se cierre de forma prematura.

Loza también denunció que su clienta se encuentra afectada emocionalmente y teme por su seguridad, ya que hasta la fecha no había logrado ni siquiera enterrar a sus padres.

“Pedimos que el caso no quede impune y que se identifique a posibles coautores o cómplices”, señaló.

Por su parte, Alison Nicol relató las dificultades que enfrentó para acceder a información del caso y la falta de protección para su familia. Aseguró que tuvo que dejar a sus hermanos, entre ellos un menor de edad, para realizar trámites y buscar apoyo de las autoridades.

“Lo único que pido es seguridad para mis hermanos. Anoche, cuando volví del velorio, había alguien afuera de mi casa. Yo no pude dormir ahí”, denunció.

La joven afirmó que cuenta con testigos que vieron a su madre subir a una camioneta con un hombre, pero dijo no poder revelar identidades por temor a represalias.

“No tenemos cámaras, no tenemos fotos. Solo testigos. Una sola persona no pudo haber matado como mataron a mi familia”, insistió.

Desde la defensa legal se explicó que, si bien se reconoce el trabajo inicial de la Policía y la Fiscalía, aún quedan múltiples elementos por esclarecer, como el tipo de arma utilizada, la dinámica del hecho, una posible reconstrucción y el vínculo real del aprehendido con las víctimas.

“No se puede sentenciar a una sola persona y cerrar el caso sin agotar todas las hipótesis”, advirtió Loza.

