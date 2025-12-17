TEMAS DE HOY:
Internacional

Muere una mujer boliviana tras ser apuñalada por su propio hijo de 22 años en España

Según la investigación preliminar, la mujer recibió múltiples puñaladas presuntamente por parte de su hijo. El joven fue detenido por efectivos policiales.

EFE

17/12/2025 9:44

Foto: EFE
Madrid, España

Escuchar esta nota

Madrid, 17 dic (EFE)

Una mujer boliviana, de 49 años, murió la madrugada de este miércoles en Madrid tras ser recibir múltiples puñaladas de su hijo, de 22 años, que fue detenido por la Policía como presunto autor del crimen, indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

El suceso tuvo lugar en el domicilio familiar, ubicado en un conocido barrio de la capital, donde vive una amplia colonia de ciudadanos latinoamericanos.

Por causas que investiga la Policía, el joven presuntamente propinó múltiples puñaladas a su madre en todo el cuerpo, sobre todo en el cuello y en la espalda.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria. La Policía detuvo al hijo, nacido en España, mientras que en el domicilio no se encontraba en ese momento la pareja de la víctima.

Agentes de Policía Científica y de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación. EFE

lca/mcm/ma/alf

