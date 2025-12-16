Investigan presunta manipulación del RUAT en la Alcaldía de Cochabamba

Una presunta manipulación del sistema informático del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) es investigada por la división anticorrupción de la Felcc y el Ministerio Público, tras una denuncia presentada en oficinas de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

La denuncia fue interpuesta por el exdirector de Recaudaciones, Andrés Cuevas, quien señaló que dos funcionarias municipales, en presunta complicidad con dos tramitadores externos, habrían alterado el sistema para reducir irregularmente deudas tributarias de contribuyentes con elevados montos pendientes.

Según Cuevas, el mecanismo consistía en aplicar descuentos indebidos, principalmente a vehículos del transporte particular, haciendo figurar montos menores a los que realmente correspondían.

“Hemos tomado conocimiento de que dos funcionarias habrían manipulado el sistema al momento de otorgar descuentos a determinados vehículos del servicio de transporte público. Con toda la información recopilada, nos constituimos como parte denunciante”, declaró Cuevas.

El exdirector explicó que, tras la presentación formal de la denuncia la semana pasada, este martes personal de la Fiscalía y de la Policía realizó un operativo en las oficinas de Recaudaciones, donde se incautaron dos computadoras que serán sometidas a peritaje técnico.

“Se ha notificado a las personas que fungirán como testigos dentro del proceso y se ha solicitado la captura de los equipos informáticos para que la Fiscalía realice el análisis correspondiente”, añadió.

De acuerdo con los primeros informes, al menos 200 contribuyentes habrían sido beneficiados por los descuentos irregulares. Además, la denuncia estaría respaldada por aproximadamente 2.500 hojas de documentación, que ya fueron remitidas al Ministerio Público.

“Estamos hablando de más de 200 casos que deben ser analizados. Como servidor público, hemos entregado alrededor de 2.500 hojas de prueba para que la Fiscalía determine si existe responsabilidad penal”, sostuvo Cuevas.

La denuncia fue presentada por los presuntos delitos de cohecho pasivo y concusión, mientras las investigaciones continúan para establecer el grado de participación de los involucrados.

