Liberan al mayor de la Policía que escoltó a ‘Tuta’, cabecilla del PCC, en oficinas del Segip

Con medidas sustitutivas, la justicia dispuso la liberación del mayor de la Policía Gabriel Jesús Solís Heredia, quien permanecía detenido en el penal de Palmasola tras ser vinculado a la protección de Marcos Roberto Almeida, alias ‘Tuta’, uno de los principales cabecillas del Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de origen brasileño.

La decisión judicial se dio en cumplimiento de un auto de vista emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, que concedió la cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazos procesales.

Solís Heredia fue aprehendido el pasado 16 de mayo, luego de que cámaras de seguridad del Servicio General de Identificación Personal (Segip), en Santa Cruz, lo captaran acompañando a Roberto Almeida cuando este intentaba renovar su cédula de extranjería. El documento que portaba el ciudadano brasileño era adulterado.

En las imágenes se observa al mayor policial, quien entonces dirigía un grupo especial de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sentado junto a ‘Tuta’ dentro de las oficinas del Segip, brindándole aparente resguardo durante el trámite.

Las investigaciones de la Felcc y del Ministerio Público establecieron que el capo del PCC, buscado en Brasil por tráfico internacional de sustancias controladas, habría entregado dinero al jefe policial a cambio de protección y facilidades para realizar el trámite irregular.

Tras su aprehensión, Solís Heredia fue imputado por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, usurpación de funciones y uso indebido de influencias, por lo que fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola.

En tanto, Marcos Roberto Almeida fue extraditado a Brasil, donde enfrenta procesos por narcotráfico y es considerado uno de los líderes más peligrosos del PCC.

