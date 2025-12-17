Diego Medina sobre el repechaje: “A Surinam no hay que subestimarlo”

La selección boliviana se prepara con intensidad para su último partido amistoso del año, programado para este domingo 21 de diciembre contra el Sindicato de Jugadores Profesionales de Perú. En entrevista con la Red Uno de Bolivia, Diego Medina, lateral de la selección, hizo un llamado a no subestimar a Surinam, rival del repechaje rumbo al Mundial.

“Surinam es una selección, muchos dirán que no muy conocida, pero sabemos que tiene jugadores muy importantes en la delantera. Lo hemos visto y, en lo personal, lo he visto; debemos prepararnos muy bien para ese partido”, señaló Medina, quien recientemente se sumó a la concentración de La Verde.

El técnico Óscar Villegas decidió convocar de último momento a cuatro jugadores para completar la concentración debido a la negativa de algunos clubes a ceder a sus futbolistas. Los nuevos convocados son Jesús Maraude de Always Ready, Santiago Arce y Leonardo Justiniano de San Antonio Bulo Bulo, y Bruno Poveda de Gualberto Villarroel San José. Todos se integraron al trabajo a puerta cerrada, enfocados en la preparación para los compromisos de Bolivia.

Este amistoso será el quinto del año para La Verde, que busca afinar detalles antes del crucial repechaje frente a Surinam.

