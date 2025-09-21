¿Cuándo vuelve a jugar La Verde? La gran duda de los hinchas ya tiene respuesta

La gran duda de los hinchas de La Verde ya tiene respuesta. Tras asegurar su clasificación al repechaje mundialista, la Federación Boliviana de Fútbol confirmó cuatro partidos amistosos internacionales que servirán como preparación rumbo al duelo decisivo de marzo del próximo año.

El estreno será el 10 de octubre frente a Jordania, seguido de un segundo encuentro el 14 del mismo mes ante Rusia, en el VTB Arena, desde las 13:00 hora boliviana.

En noviembre, Bolivia afrontará dos compromisos de alta exigencia contra selecciones asiáticas: el 14 contra Corea del Sur y el 18 frente a Japón, este último programado para las 06:15 de la mañana en horario nacional.

De esta manera, La Verde pondrá a prueba su nivel ante rivales de jerarquía, afinando detalles para llegar con mayores certezas al repechaje que definirá su futuro mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play