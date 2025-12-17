Conozca el monto económico que recibirá Bolivia si logra clasificar al Mundial

La posible clasificación de Bolivia al Mundial 2026 no solo tendría un impacto deportivo, sino también económico. En caso de sellar su presencia en la próxima Copa del Mundo, la Verde recibirá al menos 10,5 millones de dólares por parte de la FIFA, monto que incluye 9 millones por disputar la fase de grupos y 1,5 millones destinados a cubrir los gastos de preparación.

El camino hacia esa meta pasa por el repechaje que se disputará en marzo del próximo año en Monterrey. Bolivia enfrentará primero a Surinam y, si consigue avanzar, se medirá con Irak por un cupo al torneo que se jugará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA anunció este miércoles un incremento sin precedentes en los premios económicos del Mundial. En total, el organismo repartirá 655 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes, una cifra que representa un aumento del 50% en comparación con la edición de Catar 2022. Además, el Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera global de 727 millones de dólares vinculada al torneo.

La Verde enfrentará este domingo a Perú desde las 14:30 en Chincha, en duelo de preparación para el repechaje 2026 contra Surinam en semifinales, y si logra eliminarlo jugará contra Irak en la final para clasificar al Mundial.

