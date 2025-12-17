Diputada Claros presenta denuncia penal contra exviceministra Gabriela Alcón por presunta corrupción

La diputada Lisa Claros (Libre), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones de publicidad estatal durante su gestión en el gobierno del presidente Luis Arce.

Claros señaló que esta acción responde a la necesidad de pasar de las denuncias mediáticas a los procesos legales concretos. “Estamos haciendo el trabajo que Rodrigo Paz no está haciendo, de iniciar los procesos legales. Lo que no podemos hacer es denunciar únicamente y decir que se han robado la plata, pero no iniciar procesos legales”, manifestó la diputada.

Según la denuncia formal presentada ante la Fiscalía, Alcón habría obtenido cuatro frecuencias radiales a nombre de una fundación y, posteriormente, habría recibido contratos preferenciales de publicidad estatal, lo que constituiría un posible conflicto de intereses y uso indebido de influencias mientras ejercía funciones públicas.

En el documento, la legisladora también solicitó a las autoridades judiciales la emisión de una alerta migratoria contra la exfuncionaria, así como el embargo de todas sus cuentas, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y precautelar una eventual reparación económica al Estado.

La parlamentaria aseguró que continuará impulsando acciones legales para que se investiguen a fondo los presuntos hechos de corrupción y se sancione a los responsables conforme a la ley.

