La Verde: Villegas convoca a Marcelo Torrez en reemplazo de Luis Haquin

“La Federación Boliviana de Fútbol informa que el cuerpo técnico de la Selección Nacional, encabezado por el profesor Óscar Villegas, ante la imposibilidad del arribo a la concentración del jugador Luis Haquin, decidió convocar al futbolista Marcelo Jesús Torrez, del Santos F.C., para completar la delegación que afrontará los encuentros amistosos frente a Corea del Sur y Japón, programados para los días 14 y 18 de noviembre, respectivamente. El jugador Marcelo Torrez se incorporará en las próximas horas a la concentración del combinado nacional en Seúl”, señala el comunicado oficial.

