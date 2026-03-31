Lo que comenzó como una rutina nocturna para saciar el hambre de una niña pequeña terminó convirtiéndose en un fenómeno viral cargado de misterio. Una madre logró captar con su teléfono celular un inquietante momento paranormal en el que su hija interactúa con lo que parece ser el espectro de otra menor, en plena madrugada y cuando ambas se encontraban solas en casa.

"Hola, niña": El diálogo que desató el pánico

Según el relato de la mujer, identificada en redes sociales como Diana Estrada, todo inició cuando su hija le pidió un biberón de leche. Mientras se dirigían a la cocina en penumbras, la niña se adelantó, pero se detuvo abruptamente para saludar a alguien que no aparecía en la toma.

En la grabación se escucha a la madre preguntar con voz desconcertada: "¿A quién le dices hola, hija? ¿A quién le dices hola?". La respuesta de la pequeña fue directa y escalofriante: "A ella... Hola, niña", mientras continuaba haciendo gestos hacia el vacío, informa el portal Crónica.

Reacciones encontradas en redes

La tensión del video escala rápidamente cuando la madre, visiblemente asustada por la respuesta de su hija y la atmósfera del lugar, decide salir corriendo, dejando la grabación inconclusa.

El clip generó un intenso debate en la plataforma TikTok:

Teorías paranormales: Cientos de usuarios aseguran que los niños tienen una sensibilidad especial para ver entidades que los adultos ignoran.

Críticas a la madre: Otros internautas cuestionaron la reacción de la mujer, criticando que, presa del miedo, se alejara de la zona dejando a la pequeña sola ante la supuesta presencia.

El video ya acumula miles de visualizaciones y se suma a la larga lista de registros digitales que reabren el debate sobre las manifestaciones del más allá en entornos domésticos.

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