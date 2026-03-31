Gobierno anuncia nuevos informes sobre red que dañó la economía con combustible

El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que el país enfrenta una “traición profunda a la patria” en el marco de las investigaciones sobre la red de desvío y adulteración de combustible que, según el Gobierno, ocasionó millonarios daños económicos y afectó a miles de bolivianos.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que este caso no se trata de un hecho aislado, sino de un problema estructural que comienza a ser expuesto tras meses de investigación.

“Bolivia lleva meses sufriendo una traición profunda a la patria. No es un hecho aislado, es una herida abierta que hoy empezamos a mostrar con claridad”, manifestó.

Paz indicó que el Ejecutivo presentó el primero de varios informes que revelarán actos que atentaron contra la estabilidad del país, en referencia a la red que habría operado en la cadena de importación y comercialización de combustibles.

“Lo que hoy se conoce no solo expone corrupción, expone un sistema que se acostumbró a lucrar con el sufrimiento de su propia gente. Y eso, como país, no lo podemos permitir nunca más”, sostuvo.

En su mensaje, el jefe de Estado también defendió la continuidad de las investigaciones y aseguró que el Gobierno mantendrá una postura firme frente a estos hechos.

“La lucha es seria, es difícil y será larga, pero la vamos a dar. La vamos a dar como Estado y como bolivianos con todo lo que tenemos”, afirmó.

El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno revelara el presunto modus operandi de una red que desviaba combustible importado y lo adulteraba, generando daños al parque automotor y pérdidas económicas estimadas en millones de dólares.

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