Gobierno anuncia nuevos informes sobre red que dañó la economía con combustible

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la adulteración de gasolina es un "problema estructural" que el país ha sufrido por meses. Calificó el esquema de corrupción como una traición directa al pueblo boliviano y a la estabilidad del Estado.
31/03/2026 17:08
Escuchar esta nota
El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que el país enfrenta una “traición profunda a la patria” en el marco de las investigaciones sobre la red de desvío y adulteración de combustible que, según el Gobierno, ocasionó millonarios daños económicos y afectó a miles de bolivianos.
A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que este caso no se trata de un hecho aislado, sino de un problema estructural que comienza a ser expuesto tras meses de investigación.
“Bolivia lleva meses sufriendo una traición profunda a la patria. No es un hecho aislado, es una herida abierta que hoy empezamos a mostrar con claridad”, manifestó.
Paz indicó que el Ejecutivo presentó el primero de varios informes que revelarán actos que atentaron contra la estabilidad del país, en referencia a la red que habría operado en la cadena de importación y comercialización de combustibles.
“Lo que hoy se conoce no solo expone corrupción, expone un sistema que se acostumbró a lucrar con el sufrimiento de su propia gente. Y eso, como país, no lo podemos permitir nunca más”, sostuvo.
En su mensaje, el jefe de Estado también defendió la continuidad de las investigaciones y aseguró que el Gobierno mantendrá una postura firme frente a estos hechos.
“La lucha es seria, es difícil y será larga, pero la vamos a dar. La vamos a dar como Estado y como bolivianos con todo lo que tenemos”, afirmó.
El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno revelara el presunto modus operandi de una red que desviaba combustible importado y lo adulteraba, generando daños al parque automotor y pérdidas económicas estimadas en millones de dólares.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00