Los cinco jugadores de La Verde que quedaron fuera para los partidos contra Corea y Japón

Carlos Lampe, Robson Matheus, Tonino Melgar, Ervin Vaca y Luis Haquin no formarán parte del plantel que disputará los encuentros del 14 y 18 de noviembre, preparatorios para el repechaje mundialista.

Según se conoció, los jugadores de Bolívar no lograron incorporarse al grupo tras el clásico paceño, aunque no se emitió un comunicado oficial al respecto. En el caso de Luis Haquin, su ausencia se debe a que no obtuvo la visa requerida para ingresar a Corea del Sur, un trámite obligatorio para los ciudadanos bolivianos.

De los ausentes, solo se confirmaron dos reemplazos: Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers, ocupará el lugar de Carlos Lampe, mientras que Marcelo Torrez, del Santos Sub-20 de Brasil, reemplazará a Luis Haquin.

