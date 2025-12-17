Video: “Por algo tan tonto”: Familiares revelan los presuntos motivos del triple asesinato en Abapó

Con consternación y dolor, la familia de las tres personas acribilladas en Abapó realiza el velorio en la Radial 17 y medio, en Santa Cruz. Entre los fallecidos se encuentran una pareja de esposos y un trabajador cercano a la familia, quienes eran reconocidos por su labor como ganaderos, según informó a Red Uno, Marlen Hemi, familiar de las víctimas.

“Como familia nos encontramos consternados, hasta el momento no podemos asimilarlo; es algo increíble para nosotros que se haya suscitado un hecho de esta naturaleza. En este momento nos queda agradecer a la Policía Boliviana, a quienes se movieron de manera inmediata y se pudo dar con la persona y autor de los hechos”, manifestó.

La familiar destacó la labor policial en la captura del presunto autor, identificado como “casero”, un trabajador que ayudaba a los propietarios ganaderos y quien se habría declarado como responsable del triple asesinato.

“Creo que nadie tiene derecho a tener una muerte de esa naturaleza por algo tan tonto, como señala parte de las declaraciones del autor. Nos sentimos consternados como familia y, aunque le den los años que le den a esta persona, nada va a reparar los daños y el dolor que tiene la familia. Es una triple pérdida; hay hijos que están perdiendo a papá y mamá, viviendo a la vez un doble dolor, y un casero muy querido y apreciado”, afirmó Hemi.

Respecto a los motivos del crimen, la familiar detalló que, según la confesión del implicado este dijo que los mató por una discusión.

“Había dicho que es por una discusión y que él recién ingresó a trabajar. El sujeto había pedido que lo saquen y le pidieron que exista un movimiento que justifique la salida a la ciudad, y supuestamente ese fue el justificativo del asesinato, según las declaraciones”, señaló Hemi.

La Policía continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles de este triple crimen que ha conmocionado al país.

