Internacional

Triple asesinato: Así incendiaron la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes antes de asesinarlas

Las tres jóvenes de 15, 20 y 21 años, fueron halladas muertas dentro de una casa. Según las autoridades la camioneta donde trasladaron a las víctimas antes del asesinato fue incendiado.

Red Uno de Bolivia

24/09/2025 19:41

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Un terrible triple asesinato consternó a la Argentina, donde tres jóvenes identificadas como: Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron asesinadas.

Las jóvenes habían llegado a esa zona durante la noche del viernes pasado a bordo de la Chevrolet Tracker con patente melliza, la misma que después de trasladarlas hasta un inmueble, fue incendiada.

Aparentemente, las jóvenes habían sido invitadas a participar de una fiesta en la vivienda donde fueron asesinadas, cercenadas de los dedos y enterradas.

Las jóvenes fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares, tras una investigación y seguimiento del vehículo que fue abordado por ellas, se logró dar con su paradero. Así mismo, se logró observar cómo procedieron a incendiar el automóvil, presumiblemente para eliminar evidencias.

Por el momento se desconoce la identidad de las personas que habrían incendiado el vehículo, otro video incorporado, muestra el momento exacto en el que las tres chicas, que se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta en cuestión, el caso se encuentra en investigación.

 

