Video: ¡Terrible! Así se suscitó el millonario robo cometido por al menos 20 encapuchados armados en una joyería

Un terrible robo millonario se suscitó en la joyería Heller Jewelers de Estados Unidos, tras las investigaciones este martes se reveló un video del cómo se produjo el hecho.

Según la Policía, este hecho habría sido protagonizado por al menos 20 personas armadas y encapuchadas y a plena luz del día, el pasado martes 23 de septiembre.

La Policía, señaló que el valor de la mercancía robada supera el millón de dólares. Se sabe que, de los 20 delincuentes, al menos tres de ellos iban armados con pistolas, al momento de irrumpir en la tienda y romper las vitrinas para llevarse prácticamente todas las alhajas que había.

En el video publicado de cámaras de seguridad, se logra observar ingresar a un grupo de encapuchados, quienes de manera apresurada rompen los mostradores y proceden a extraer las joyas.

Mira la programación en Red Uno Play