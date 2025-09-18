TEMAS DE HOY:
Robo de ganado Robo de vehículos ATAQUE EN COLEGIO

34ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Impactante video: tren arrolla auto de una mujer en Florida y causa su muerte al instante

El hecho ocurrió en Rockledge. La víctima fue identificada como Eleanora Mitchell. Familiares descartan descuido y piden esclarecer el caso.

Red Uno de Bolivia

18/09/2025 17:03

Foto: Captura de video
EE.UU.

Escuchar esta nota

Una mujer de 83 años falleció este miércoles 17 de septiembre tras ser embestida por un tren de alta velocidad en Rockledge, cerca de Orlando, Florida (EE.UU.). El accidente fue captado por cámaras de seguridad y ha generado gran conmoción en la comunidad.

La víctima fue identificada como Eleanora Mitchell, quien conducía un vehículo que fue impactado por un tren Brightline, según confirmó el informe preliminar de la Policía local.

 

 

De acuerdo con las autoridades, el automóvil de Mitchell intentó cruzar las vías a pesar de que las barreras de seguridad estaban abajo, lo que provocó que quedara detenido sobre la vía en el momento exacto en que pasaba el tren.

Las imágenes del hecho muestran el momento en que la locomotora parte el vehículo en dos, causando la muerte instantánea de la conductora. El tren circulaba por una de las rutas de alta velocidad recientemente habilitadas en la zona.

Los familiares de Mitchell pidieron a las autoridades que se investigue a fondo lo ocurrido y descartaron que se haya tratado de un error por su edad. Aseguran que la mujer se encontraba en buen estado de salud física y mental.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD