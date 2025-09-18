Impactante video: tren arrolla auto de una mujer en Florida y causa su muerte al instante

Una mujer de 83 años falleció este miércoles 17 de septiembre tras ser embestida por un tren de alta velocidad en Rockledge, cerca de Orlando, Florida (EE.UU.). El accidente fue captado por cámaras de seguridad y ha generado gran conmoción en la comunidad.

La víctima fue identificada como Eleanora Mitchell, quien conducía un vehículo que fue impactado por un tren Brightline, según confirmó el informe preliminar de la Policía local.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil de Mitchell intentó cruzar las vías a pesar de que las barreras de seguridad estaban abajo, lo que provocó que quedara detenido sobre la vía en el momento exacto en que pasaba el tren.

Las imágenes del hecho muestran el momento en que la locomotora parte el vehículo en dos, causando la muerte instantánea de la conductora. El tren circulaba por una de las rutas de alta velocidad recientemente habilitadas en la zona.

Los familiares de Mitchell pidieron a las autoridades que se investigue a fondo lo ocurrido y descartaron que se haya tratado de un error por su edad. Aseguran que la mujer se encontraba en buen estado de salud física y mental.

