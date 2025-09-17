Un asteroide de entre 130 y 290 metros de diámetro, identificado como 2025 FA22, pasará cerca de la Tierra este jueves 18 de septiembre, informó la NASA.

Sin embargo, los científicos confirmaron que no representa ningún riesgo de impacto, ya que cruzará a más del doble de la distancia lunar.

El paso del objeto está previsto para las 03:41 (hora boliviana), momento en el que alcanzará su punto más cercano al planeta, desplazándose a una velocidad de 38.865 kilómetros por hora (24.136 millas por hora).

¿Qué se sabe del asteroide?

El asteroide fue descubierto en marzo de este año, y durante sus primeros días de monitoreo figuró en la Lista de Riesgo de la Agencia Espacial Europea.

Esto generó preocupación inicial entre los científicos, debido a la posibilidad de un impacto significativo en caso de desvío.

Con los nuevos cálculos orbitales, se confirmó que su trayectoria no supone peligro alguno para el planeta. La distancia mínima estimada será de más de 770.000 kilómetros, más del doble que los 384.000 km que nos separan de la Luna.

¿Por qué se monitorean estos objetos?

Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea mantienen sistemas de alerta para objetos cercanos a la Tierra (NEOs).

El seguimiento de asteroides como el 2025 FA22 permite anticipar posibles riesgos futuros y establecer protocolos de prevención.

