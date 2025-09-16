A casi 7 años del crimen de Sheila en Argentina, la Justicia liberó a su tía

El terrible hecho se suscitó el año 2018, en San Miguel, Argentina, donde la pequeña Sheila de tan solo 10 años, fue asesinada, en primera instancia responsabilizaron a sus propios tíos, una pareja que vivía en la misma casa de la víctima.

En aquel entonces la pequeña fue reportada como desaparecida, su padres y familiares la buscaban desesperadamente, cuatro días después lograron hallarla sin vida.

El cuerpo de la pequeña se encontraba dentro de una bolsa de plástico, estaba tapada con un colchón en medio de una pared en su propia casa.

Sin embargo, tras las investigaciones se logró identificar a quienes serían sus agresores, se trataba de miembros de su familia, sus tíos habían cometido el horrendo crimen.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la sorprendente confesión que los acusados realizaron, ya que aseguraron que no recordaban nada debido al estado inconveniente en el que se encontraban.

“Tomamos alcohol y drogas y no sabemos qué pasó”, manifestaron.

En esa línea de investigación, la principal hipótesis fue que la asesinaron en medio de un ataque sexual y después descartaron su cuerpo por el balcón, desde unos seis metros de altura.

Ahora el hecho sale a la luz nuevamente, ya que ambos sindicados, tras su declaración fueron apresados, sin embargo, recientemente uno de los acusados fue puesto en libertad, mientras el otro permanece detenido.

Leonela, la tía y madrina de la nena asesinada, quien era acusada, fue excarcelada primero por falta de pruebas en noviembre de 2018, y finalmente sobreseída en la causa por el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari.

“Los videos de las cámaras de seguridad probaron que Leonela no estaba en el lugar cuando se cometió el crimen”, señaló el abogado defensor.

Con esa determinación señalaron que solo habría un acusado, quien era el tío político de la menor.

Mira la programación en Red Uno Play