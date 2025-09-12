(VIDEO): Así huyó el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, activista y seguidor de Donald Trump

Las investigaciones sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, seguidor de Donald Trump, que contribuyó en su victoria electoral, avanzan, en las últimas horas las autoridades difundieron unas imágenes donde se observaría escapara al sospechoso de cometer el asesinato.

En las imágenes se observa como el presunto asesino tras disparar contra Charlie Kirk, termina saltando de un primer piso para huir del lugar. Dichas imágenes coinciden con las últimas fotografías publicadas por el FBI, donde se observa a escapar a un sujeto vestido de negro, con un gorro negro, lentes oscuros y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense.

La figura vestida de negro va corriendo por el tejado hasta una esquina del edificio, donde trepa por el borde y se deja caer al césped. Luego, camina hacia una calle cercana y la cruza para entrar en una zona boscosa.

Ahora buscan identificar al sujeto, para proceder con su aprehensión e investigar las causas exactas del crimen. Así mismo, se ofrece una recompensa de 100.000 dólares, para las personas que den datos sobre su paradero. Por el momento las autoridades hallaron un arma, que posiblemente haya sido utilizada en el crimen.

Charlie Kirk, era un importante aliado de Donald Trump y fundador de una organización juvenil conservadora, murió este miércoles luego de ser baleado en un evento realizado en una universidad de Utah. La información sobre el deceso, fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ver el video:

