Deportes

Deportes

Estos serán los rostros en las transmisiones del Mundial Sub-17 por Red Uno

La emoción del Mundial Sub-17 se vivirá por la Red Uno, con la participación de la selección boliviana en el Grupo A y una cobertura especial por las pantallas de la red naranja y su sitio web. 

Martin Suarez Vargas

30/10/2025 19:32

El Mundial Sub-17 se vivirá por las pantallas de Red Uno de Bolivia y por el sitio web reduno.com.bo, con una producción completa que incluirá relatos, comentarios y estadísticas en tiempo real.

Los encargados de llevar el torneo a los hogares bolivianos serán los periodistas deportivos Gustavo Fuss y José Quino en los relatos, Mauricio “Chipi” Caballero en los comentarios y Pablo Bustillo en las estadísticas.

El debut de Bolivia ante Sudáfrica, correspondiente al Grupo A, se transmitirá en vivo el lunes 3 de noviembre desde las 08:00 de la mañana, con una previa especial conducida por Caballero, Fuss y Bustillo. El encuentro comenzará a las 08:30, bajo la dirección técnica de Jorge Perrota, quien lidera al combinado nacional en su regreso a un Mundial Sub-17 después de casi cuatro décadas.

Además, Red Uno transmitirá en vivo el duelo entre Italia y Catar, también por el Grupo A, con relatos de José Quino y comentarios de Pablo Bustillo, garantizando una cobertura completa del certamen juvenil.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

