Niños de 5 y 6 años luchan por su vida tras ser atacados por su tía; uno tiene el cráneo fracturado

Un hecho de extrema violencia se registró en La Guardia, luego de conocerse que dos niños, de 5 y 6 años de edad, fueron atacados con la cacha de un arma de fuego (escopeta) presuntamente por su propia tía paterna. Ambos están internados en un centro médico, pero la menor de seis años fue la más afectada, se encuentra en terapia intensiva.

Gustavo Astilla, director de la Felcc en Santa Cruz, en contacto con la Red Uno, confirmó la gravedad del caso.

“La agresora en este caso es la tía de los menores, ambos se encuentran bastante lesionados. Lamentablemente, la niña está en terapia intensiva con complicaciones que ponen en riesgo su vida, mientras que el niño de 5 años también está muy delicado”, señaló.

De acuerdo con el reporte policial, la agresión se habría producido tras una disputa familiar entre cuñadas, ocurrida hace aproximadamente un mes.

“Según la información preliminar, la causa sería un problema previo entre cuñadas. A consecuencia de ese conflicto surgió una venganza que terminó en este ataque”, explicó el jefe policial.

La denuncia indica que la mujer golpeó con la cacha de un arma de fuego a ambos niños, provocando heridas de consideración. Uno de los menores presenta fractura de cráneo, ambos continúan bajo observación médica con pronóstico reservado.

La Policía ya identificó a la agresora, quien sería la tía paterna de los pequeños, y realiza las acciones correspondientes luego de su aprehensión.

