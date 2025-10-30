El Ministerio Público, la Policía y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia investigan la agresión de dos menores de edad en La Guardia bajo el delito de tentativa de infanticidio.

Los dos niños de 5 y 6 años fueron golpeados con un objeto contundente en el cuerpo y la cabeza, dejándoles graves lesiones y en estado crítico.

“Se está investigando un supuesto delito de tentativa de infanticidio contra dos menores de 5 y 6 años”, informó Lourdes Maturana, representante de la defensoría de la Niñez en La Guardia.

Según la información del Ministerio Público, los agresores son los tíos de los menores, en venganza por una rencilla con los padres de las víctimas.

Los acusados fueron aprehendidos por la Policía luego de ser encontrados en un domicilio ubicado en Santa Cruz y, en las próximas horas, los autores serán puestos ante un juez cautelar.

Junta médica se reúne para evaluar el estado de los menores

La tarde de este jueves, se realizó una junta médica para evaluar la salud de los dos menores agredidos por su tía.

Los médicos ratificaron que ambos se encuentran en estado crítico y presentan edema cerebral, siendo la niña de 6 años la que presenta un cuadro más complejo.

