Diputados retoma sesión y trata el PGE 2026 y préstamos por $us 580 millones

Poco después de las 15:00 de este martes 16 de diciembre, la Cámara de Diputados reinstaló su sesión plenaria con una agenda clave: el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y dos créditos externos que suman $us 580 millones.

Uno de los financiamientos más relevantes es un préstamo de $us 550 millones, gestionado ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), impulsado por el presidente Rodrigo Paz, que deberá ser considerado por el pleno.

El segundo crédito, por $us 30 millones, fue tramitado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está destinado a la continuación del proyecto del Parque Lineal Metropolitano, que conectará las ciudades de La Paz y El Alto.

El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, convocó previamente a una reunión de jefes de bancada con el objetivo de buscar consensos sobre las normas incluidas en el orden del día y destrabar su tratamiento.

Sobre el proyecto del Parque Lineal, el diputado del PDC, Manolo Rojas, explicó que se trata de un crédito de continuidad. “El proyecto tiene un avance del 40%, pero fue retrasado por diferencias registradas en la anterior gestión legislativa”, señaló.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, brinda explicación ante el pleno de la Cámara de Diputados sobre el crédito de $us 30 millones del BID, normativa que se encuentra en su tratamiento en grande.

La sesión se desarrolla en un contexto de expectativa política, ya que tanto el PGE 2026 como los créditos externos son considerados decisiones clave para la planificación económica y de infraestructura del país.

