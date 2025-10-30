“Planeaba huir”: aprehenden a tía que dejó en estado crítico a sus sobrinos tras golpearlos con un arma

Un operativo de investigación permitió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Guardia dar con el paradero de la mujer acusada de golpear con un arma de fuego a sus dos sobrinos de 5 y 6 años de edad. La presunta autora del hecho, identificada como la tía paterna de los menores, fue aprehendida la mañana de este jueves tras un allanamiento en un domicilio.

“El día de ayer la Felcc de La Guardia recibió información sobre un doble infanticidio en grado de tentativa. A partir de ahí se activaron las labores investigativas. El personal trabajó durante la noche y madrugada y hoy se logró dar con el domicilio donde se procedió al allanamiento y se encontró a la persona que con probabilidad es la autora material del hecho”, informó el coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer no se encontraba sola al momento de su captura.

“Se encontraba en compañía de una persona de sexo masculino, con quien habría planificado escapar de nuestra ciudad”, detalló Astilla, quien confirmó además que en el lugar se hallaron maletas y bolsas preparadas para una posible fuga.

Consultado sobre el vínculo entre la agresora y las víctimas, el jefe policial precisó: “La agresora es la tía de los menores, quienes se encuentran bastante delicados de salud. Lamentablemente la niña está en terapia intensiva con complicaciones en su vida, y el menor de 5 años también está muy delicado”.

Según la información preliminar, el ataque habría sido motivado por un conflicto familiar entre cuñadas que se originó hace aproximadamente un mes.

“De acuerdo con la información, la causa sería un problema que tendrían hace un mes entre cuñadas. A consecuencia del mismo surgió una venganza que desencadenó en esta tragedia”, explicó Astilla.

La denuncia señala que los niños sufrieron lesiones en la cabeza por golpes con un arma de fuego. Uno de los menores presenta fractura de cráneo, y ambos permanecen hospitalizados bajo pronóstico reservado.

