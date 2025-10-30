¡Prepárese! Así estará el tiempo en Santa Cruz durante los próximos días: ¿regresarán las lluvias?

Tras varios días de cielos grises y precipitaciones, las lluvias dieron una tregua en Santa Cruz. Sin embargo, el respiro será breve, pues el retorno del calor y nuevas lluvias están a la vuelta de la esquina, según informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

“El surcito se queda hasta el viernes en la tarde porque de hecho en la tarde noche del viernes se consolidan los vientos del norte y prácticamente hay un ascenso sustancial de las temperaturas”, explicó Alpire.

De acuerdo con el agrometeorólogo, hasta este viernes 31 de octubre persistirán las bajas temperaturas, con un clima fresco y húmedo. Pero el panorama cambiará rápidamente el fin de semana.

“El día sábado vamos a tener una mínima de 20°C y una máxima de 31°C, y el día domingo una mínima de 22°C y una máxima de 29°C, todos con vientos del norte”, detalló.

¿Cuándo regresarán las lluvias?

El pronóstico señala que hay probabilidades de chubascos y lluvias moderadas para el domingo 2 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos Santos. Ese día, miles de familias cruceñas acostumbran visitar los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos.

“Hay probabilidades de chubasco de lluvia moderada el día domingo, pero vamos a tener un calorcito con probabilidad de que las lluvias se den durante el día 2 de noviembre, día de los difuntos”, afirmó el especialista.

A partir de la próxima semana, el comportamiento atmosférico volverá a ser inestable. Alpire adelantó que los vientos del norte prevalecerán hasta el jueves 6 de noviembre, acompañados de chubascos y lluvias moderadas que marcarán el inicio del mes con un clima variable.

