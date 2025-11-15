¡Precaución! Senamhi emite alerta por vientos fuertes en Santa Cruz este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), emitió este viernes por la noche un aviso de alerta naranja por vientos entre moderados y fuertes en Santa Cruz, el mismo iniciará la noche del sábado 15 hasta la noche del domingo 16 de noviembre de 2025.

Según el informe, las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 60 y 90 km/h, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones ante posibles efectos, especialmente en zonas rurales y áreas de actividad productiva.

Las provincias que estarán bajo influencia de este evento meteorológico son: Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Cordillera y Chiquitos. Asimismo, el aviso incluye el sector sur de las provincias Guarayos, Ñuflo de Chávez y Velasco.

Las autoridades piden evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento, asegurar techos y estructuras livianas, y mantenerse atentos a actualizaciones oficiales.

