Brasileño capturado en Guayaramerín era buscado por matar a su suegro y por otros nueve crímenes 

Jangledson de Oliveira, alias “Nem da Gerusa”, uno de los criminales más buscados de Ceará, Brasil, fue arrestado este jueves 13 en Guayaramerín, Beni, Bolivia, en una exitosa operación de cooperación internacional.

De Oliveira estaba prófugo desde hace nueve años. Era buscado por múltiples delitos, entre ellos el asesinato de su propio suegro, y se encontraba radicado en Bolivia.

Según medios brasileños, las investigaciones señalan que “Nem da Gerusa” está implicado en homicidio agravado (por motivos de alevosía o imposibilidad de defensa de la víctima), robo a mano armada y pertenencia a una organización criminal.

Los delitos que se le atribuyen ocurrieron entre 2011 y 2020, e incluyen su participación en asesinatos relacionados con disputas entre grupos criminales.

Uno de los hechos más relevantes es el asesinato de una pareja en 2020, crimen motivado por la pérdida de un cargamento de droga, la pareja fue asesinada cruelmente.

Actualmente, “Nem da Gerusa” permanece detenido en Bolivia y se espera su pronta extradición a Brasil, donde enfrentará un proceso judicial.

