“Pez gordo” del crimen: capturan en Guayaramerín a narco brasileño con alerta de Interpol

La Policía Boliviana aprehendió en Guayaramerín, departamento del Beni, a un ciudadano brasileño considerado un “pez gordo” del crimen organizado en Brasil.

El operativo se realizó en un barrio cercano a la frontera, donde una patrulla policial detectó la presencia sospechosa del individuo, quien intentó escapar al notar la presencia de los uniformados.

El comandante de la Policía en Guayaramerín, Reinaldo Quisberth, informó que la reacción inmediata de los efectivos permitió iniciar una persecución que terminó con la captura del sujeto en un tercer domicilio cercano al lugar del avistamiento.

“El personal policial se percató de la presencia de una persona de sexo masculino que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. La persecución culminó con la aprehensión del sujeto en un domicilio cercano”, detalló Quisberth.

El detenido fue identificado como Jean Clédson de Oliveira, de nacionalidad brasileña y 37 años de edad. Tras su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), se realizaron las primeras verificaciones con autoridades del Brasil.

“Se ha realizado el cruce de información con el Departamento Federativo del Brasil, y nos han informado vía digital que esta persona tiene nueve mandamientos de prisión”, explicó el comandante. De acuerdo con los reportes recibidos, de Oliveira también cuenta con notificación internacional emitida por Interpol.

El detenido permanece bajo custodia mientras se coordinan los procedimientos correspondientes con las autoridades brasileñas e Interpol para definir su situación jurídica y eventual entrega.

