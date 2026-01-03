TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Analista: "La captura de Maduro es un día histórico para la democracia"

Herrera señala que el colapso migratorio transformó la crisis venezolana en un problema de escala mundial.

Ximena Rodriguez

03/01/2026 14:25

Escuchar esta nota

El analista William Herrera calificó la captura de Nicolás Maduro como un hito histórico para las libertades republicanas y la seguridad internacional. “Maduro actuaba como un usurpador de la voluntad popular y lideraba la organización criminal conocida como el Cartel de los Soles”, indicó Herrera.

 

El experto destacó que la crisis migratoria, con más de ocho millones de desplazados, convirtió este conflicto en un problema universal que colapsó servicios en países vecinos. Asimismo, subrayó que el poderío estadounidense estuvo enfocado estratégicamente en Venezuela para lograr este desenlace que se consideraba inevitable.

 

Finalmente, Herrera señaló que “la salida de Maduro del poder implica el desmantelamiento definitivo del sistema chavista que dejó al país en ruinas”. Advirtió que existe una gran expectativa global, pues este proceso apenas comienza y redefine el orden político del Hemisferio Occidental.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD