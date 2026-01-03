Analista: "La captura de Maduro es un día histórico para la democracia"

El analista William Herrera calificó la captura de Nicolás Maduro como un hito histórico para las libertades republicanas y la seguridad internacional. “Maduro actuaba como un usurpador de la voluntad popular y lideraba la organización criminal conocida como el Cartel de los Soles”, indicó Herrera.

El experto destacó que la crisis migratoria, con más de ocho millones de desplazados, convirtió este conflicto en un problema universal que colapsó servicios en países vecinos. Asimismo, subrayó que el poderío estadounidense estuvo enfocado estratégicamente en Venezuela para lograr este desenlace que se consideraba inevitable.

Finalmente, Herrera señaló que “la salida de Maduro del poder implica el desmantelamiento definitivo del sistema chavista que dejó al país en ruinas”. Advirtió que existe una gran expectativa global, pues este proceso apenas comienza y redefine el orden político del Hemisferio Occidental.

